▲ 【電子支付】八達通去年少賺近24% 創三年以來最差

新冠疫情打擊本地交通運輸交易數量及旅遊業，間接拖累八達通去年表現。八達通2020全年營業額為9.436億元，按年減少12.7%；盈利為2.902億元，按年減少23.8%，為2018年以來表現最差。

去年八達通的每日平均交易宗數按年跌21.7%至1,160萬宗，創11年以來最低；每日交易額逾1.937億元。

八達通股東之一的港鐵 （00066） 在去年年報表示，由於交通運輸交易數量和旅客八達通及八達通 配飾銷售量減少，拖累去年公司應佔八達通利潤下跌。

港鐵：市場推廣費用上升 拖累上半年應佔八達通利潤再跌

港鐵在中期業績披露，公司上半年應佔八達通利潤下跌2.0%至1.00億元，主要由於下半年的項目帶來較高的市場推廣費用和旅客八達通和八達通配飾銷售量減少所致，但較高的零售交易量抵銷了部分影響。

截至6月底，香港採用八達通的商戶超過4.5萬家，較去年底增45.2%。八達通卡及其他產品的總流通量為3,190萬張，較去年底跌6.5%。每日平均交易量及交易金額分別為1,290萬宗及2.163億元。消費券計劃亦令採用八達通的商戶於上半年大幅增加。

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編輯：李哲毅

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