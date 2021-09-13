【職場熱話】屋企附近工作竟變缺點 教師屢遇學生家長感尷尬 網民：自己心魔而已

不知道大家希望上班地點離自己家較遠還是較近呢？近日有網民於網上討論區發文指自己朋友是老師，因轉了一份離家相近的新工後，經常在家附近偶遇學生家長和上司，讓他們看到衣著隨便的自己到超市買零食，因而感到失去形象。

樓主經歷:

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些網民，指「即使有近的公司請你也不要做，遠一些較好。」，「做教書真的不要在離家附近教。」，「試過有朋友做補習老師，但與學生住同一幢樓，感到尷尬。」

另有網民則認為一個人有多重身份，返工是員工，下班便屬私人時間，即使遇上，也根本沒有問題，但當然外出還是不要穿睡衣較好。

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責任編輯：關海儀