【樓市熱話】 一個家庭2人供樓 vs. 一人供樓 真是差天共地！ 網民：有小朋友邊個湊？

香港樓價貴，但仍有不少夫婦計劃結婚，那你覺得聯名買樓、共同承擔按揭供款比較好？還是一人供樓去承擔風險？近日有網民於網上討論區發文，指一個家庭，兩人一起供樓，比起一人供樓，真是差天共地！

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【樓市熱話】網民斥住公屋嘅人冇上進心 「一代住公屋令三代住公屋」 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人認同樓主說法，認為多一個人一起供樓好過一人負責供樓，「人多好過人少」、「當然啦！一個人工作壓力很大，『手停口停』，若果有甚麼事就全家完蛋。」、「兩人工作比一人工作好很多，壓力又少一點。」

另有些人不同意他所說的，老婆也要一起上班，「要老婆上班先可以扛得起家庭開支的男人，根本無資格結婚。」、「很多一個老公養老婆加孩子，和工人」、「我同意今時今日是男主內、女主外」、「怪老婆不出來賺錢，而不是怪自己賺得少，無本事就不要結婚、連累別人啦！」、「我有4個同事一人賺3至4萬元一個月，家中3至4個人花錢。老婆結了婚之後就不工作，憑甚麼要男人付錢？」

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責任編輯：陳頌潔