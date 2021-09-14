美國最抵玩旅遊勝地揭曉 頭10德州佔3席 紐約包尾（附排名）

新冠肺炎疫情大流行已持續超過一年，不少民眾已計劃好疫情緩和後要外遊。旅遊搜索平台ParkSleepFly發起一項調查，在美國51個旅遊熱門地點中，排列各地點的旅遊成本高低，當中俄克拉何馬城（Oklahoma）的旅遊成本全美最低。「大蘋果」紐約則不出意料地敬陪末席。

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旅遊搜索平台ParkSleepFly 以6個旅遊成本準則衡量，包括每支啤酒價格、每瓶紅酒價格、餐飲價格及酒店住宿等，分別為美國51個熱門旅遊地點作評分，得出10個旅遊成本最低的城市。當中俄克拉何馬州（Oklahoma）首府俄克拉何馬城（Oklahoma City）在10分滿分得到8.58分，被評為全美旅遊成本最低的城市。

ParkSleepFly 行政總統瓊斯（Martin Jones）表示，若旅客以相同預算在俄克拉何馬城度假，所享受的假期時間較紐約多3倍。瓊斯續指，即使俄克拉何馬城未必是民眾首選的旅遊勝地，但絕對值得前往，感受舊西部牛仔文化氣息。

此外，德州有3個城市亦被列入十大旅遊成本最低的地點，包括第5位的聖安東尼奧（San Antonio）、第6位的休斯敦（Houston）及第7位的沃斯堡（Fort Worth）。

美國十大旅遊成本最低地點

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至於全美旅遊成本最高的城市5個城市包括得分最低、只有2.56分的紐約市、以及跟隨其後的三藩市、波士頓、紐約市的布魯克林區（Brooklyn），以及費城，全屬熱門旅遊地點。

美國旅遊成本最高地點

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瓊斯指，毫無疑問上述地點的旅遊成本最高，並提點旅客若前往當地旅遊，亦有大量方法節省旅遊成本。

責任編輯：郭麗明