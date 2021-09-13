【神徒Hellosss必睇】MIRROR Anson Lo孖Ian遊西九 為旅發局「大城小區-西九龍」做推廣 親身示範必影打卡靚位

男團MIRROR成廣告界的新寵兒，各大品牌也爭相找各成員拍廣告做宣傳，就連半官方機構香港旅遊發展局也「看中」他們，邀請兩大人氣隊員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）及Ian Chan（陳卓賢）為旗下的「大城小區-西九龍」活動進行推廣。



今年7月時已響應旅發局「旅遊•就在香港 」活動的Anson Lo及Ian，今次再合作，一起「攻陷」西九龍。是次兩位超人氣偶像難得忙裡偷閒，跟住旅發局「大城小區-西九龍」推廣，到西九文化區開心影靚相兼打卡，部分秘點相信不少港人也未見過。

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這次Anson及Ian示範在西九文化區打卡的必影靚位，包括即將開幕的世界級博物館「M+」以及IG打卡熱點「M+展亭」等。無論你是否「神徒」或「Hellosss」，都可以跟住男神的足跡影相打卡。



早前Anson Lo及Ian應旅發局的「旅遊•就在香港 」活動，在IG上載打卡相，跟粉絲分享香港鮮為人知的影相秘點，靚人靚景引起粉絲討論。其中Anson Lo在IG貼出西環「藝里坊」壁畫前拍的照片，擺出跳舞甫士。至於Ian則在IG帖文中分享在石澳拍攝的「女友視覺」靚相，引來網民爆Like。

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旅發局表示，如果大家想睇多點靚人靚相，記得密切留意旅發局的IG，旅發局今天也上載了兩人同遊西九的影片，請按《下一頁》

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記者：陳詠妍