【青姐話】大市向下走 見好要識收
iMTV＋ 18:34 2021/09/13
其他股評時段:
04:04 快手
06:52 明源雲
12:45 恒大3333
16:45 中國平安
18:27 168
19:52 476
21:53 836
24:04 2618
25:04 1810
28:12 3110
29:32 2809
32:50 2382
33:50 400, 358
35:08 6078, 1209
36:31 700
37:13 1919
37:33 270
37:55 1787
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : 青姐話
最新專欄文章 更多
2021/09/06
2021/08/30
2021/08/23
2021/08/16
2021/08/09