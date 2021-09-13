【職場熱話】 畢業生見工被HR削減1千人工 原因竟是兼職轉工太密？ 網民：甚麼時候兼職要當長工返

每個人都希望能找一份好工，但好工卻是可遇而不可求，近日有網民於網上討論區發文指，她在一間公關公司面試時遇上了不公平對待，HR面試官因某原因而借機剝削她人工，於是詢問到底她應否去第二輪面試。

樓主經歷:

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此貼文一出後，引來網民熱議，他們不少叫樓主不要去，指「這些工作根本不用恨，當然不做。」，「第二輪面試跟她說人工1k也不減。」，「兼職當然是那裡請人就到那裡做，那有甚麼轉工頻不頻繁。」

其後樓主再補充指，原本開價12k，被減到10.5k，網民反應xxxxxxxx

另也有網民質疑，人工月薪只有一萬元究竟誰會願意去做，而且還要天天加班，讓誰也不會做吧，這樣絕對會「做爛市」。

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責任編輯：關海儀