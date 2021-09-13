【理財通小知識】內地銀行戶口分3類　持有其中2類港人毋須親身北上開理財通戶口

▲ 理財通細則上周五已公布

「跨境理財通」最快10月正式啟動，但現階段就未容許港人「北向通」遙距開戶。金管局早前解釋，由於內地一直要求投資者必須親身開設涉及投資的帳戶，但講到底港人在中港未通關下須親身北上開戶，過程略為不便。事實上，內地個人銀行戶口分成I、II及III類，各自有不同主要用途，而開戶過程亦有分別，而相關差異亦適用於理財通安排上。

▼ 點擊圖片放大 +2

I類戶口功能最齊備，主要用於現金存取、大額轉帳及消費、購買投資理財產品等。II類戶口則主要用於個人消費、網購、網絡繳費等，此類戶口亦可用於購買理財產品，但戶口有消費限額。

III類戶口則類似「散紙包」，主要應用於小額、高頻的交易。

II及III類戶口已容許客戶利用遙距方式開戶，但I類戶口仍要求客戶親身到銀行。

部分香港銀行亦有提供見證開戶服務，以供本港市民在港申請內地銀行帳戶，中銀香港 （02388） 即為其一。不過，據中銀官網顯示，其見證開戶僅適用II及III類戶口，消費、轉帳、提款等均設有日度及年度限額。

相關文章：

【跨境理財通】德勤：理財通年收入規模逾40億元 憧憬債券通南向通短期啟動

【跨境理財通】滙豐：本周初提交理財通業務開展申請

***同場加映***

《石Sir午時閒談》

恒生指數跌392點，後市會點走？下周大市有望回升？中國宏橋 （01378） 、中金 （03908） 、中國有色礦業 （01258） 可以睇高一綫？立即去片，石Sir話你知！