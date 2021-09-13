【WhatsApp】WhatsApp確認增加密功能　用戶需用密鑰打開備份

▲ WhatsApp正式宣布，將為全球20億用戶備份至雲端如Google Drive或iCloud的訊息內容，提供端對端加密服務（end-to-end encryption），以更全面保護WhatsApp用戶的備份信息。

WhatsApp近年不斷改善其程式，保障客戶私隱。WhatsApp正式宣布，將為全球20億用戶備份至雲端如Google Drive或iCloud的訊息內容，提供端對端加密服務（end-to-end encryption），以更全面保護WhatsApp用戶的備份信息。

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目前，WhatsApp 已默認了端對端加密，令發送的訊息只有發件人和收件人看見，中間沒有其他人知道。但據《TechCrunch》報道，用戶以往將內容備份至iCloud、Google Drive 等雲端平台，只能使用未加密格式，令用戶的信息記錄未能得到保障。

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WhatsApp為了修補這個問題，決定推出新功能。用戶可選擇啟動端對端加密備份，令WhatsApp及備份提供商無法查詢相關信息，用戶在雲端所進行的每個備份，均使用隨機生成的密鑰（encryption key）進行加密。為了達到端到端加密，用戶可選擇手動或使用密碼來保護密鑰，如果選擇輸入完整64位加密密鑰（64-digit enctyption key），備份將會以唯一及隨機生成的密鑰進行加密，用戶若要查看備份需要透過密鑰來打開備份。

這項新功能預計未來幾週在iOS及Android 推出。而WhatsApp亦會推出其他新功能，如允許用戶在其他設備上使用WhatsApp，而無需保持手機連線。

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記者：廖淑瑩