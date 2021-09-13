【飛上太空】於太空度過3日時光！ SpaceX本周發射首個乘載客人太空船升空

據路透社報道，SpaceX將於美國東岸時間周三（15日）晚上8時，在在佛羅里達州太空總署肯尼迪航天中心發射獵鷹九型火箭，由電商平台Shift4 Payments創辦人兼Jared Isaacmanz帶團，一行4人升上太空，並進行為期3天任務。當太空船上升太空後，會以時速1.7萬英哩、每90分鐘環繞一圈，並返回地球時將會在大西洋上著陸。

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在過去5個月時間，4名乘客一直進行嚴格訓練，包括高海拔健身和模擬器訓練；而SpaceX未有透露Jared Isaacmanz為旅程支付了多少金額，亦是首次沒有飛行員參與是次飛行任務。

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責任編輯：潘曉豐