【有相睇】日出康城LP6全新單位　未住過原裝放售　業主3年即賺218萬

不少投資客買樓都是為將單位放租賺取租金回報，不過也有業主選擇保留單位原裝出售，以全新裝修作賣點吸引買家承接。美聯物業林振聲表示，日出康城LP6有兩房單位SSD 3年期「刑滿」，即以920萬元沽予外區上車客，帳面值逾「2球」。

單位圖片

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上述成交單位為LP6 2座中層G室，實用面積500方呎，屬2房間隔，內櫳企理，望園景。由於單位全新未住過，加上康城區後市不俗，吸引外區上車客承接自用。據悉，單位本月初放盤，原叫價950萬元，現議減30萬，以920萬元成交，減幅約3.2%，折合實用呎價約18,400元。由代理提供的單位相可見，單位內櫳呈全新狀態，赫然如同新樓，而買樓時所附送的基本家具、電器等亦齊全。

據了解，原業主於2018年9月以701.6萬元購入，是次轉手帳面獲利218.4萬元，升值約31%。

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