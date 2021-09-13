  • 31°C
香港時間 : 2021913日 (一) 19:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】日出康城LP6全新單位　未住過原裝放售　業主3年即賺218萬

股樓投資 18:23 2021/09/13

分享：

不少投資客買樓都是為將單位放租賺取租金回報，不過也有業主選擇保留單位原裝出售，以全新裝修作賣點吸引買家承接。美聯物業林振聲表示，日出康城LP6有兩房單位SSD 3年期「刑滿」，即以920萬元沽予外區上車客，帳面值逾「2球」。

單位圖片

    點擊圖片放大
    +8
    +7

上述成交單位為LP6 2座中層G室，實用面積500方呎，屬2房間隔，內櫳企理，望園景。由於單位全新未住過，加上康城區後市不俗，吸引外區上車客承接自用。據悉，單位本月初放盤，原叫價950萬元，現議減30萬，以920萬元成交，減幅約3.2%，折合實用呎價約18,400元。由代理提供的單位相可見，單位內櫳呈全新狀態，赫然如同新樓，而買樓時所附送的基本家具、電器等亦齊全。

據了解，原業主於2018年9月以701.6萬元購入，是次轉手帳面獲利218.4萬元，升值約31%。

同場加映︰【青姐話】大市向下走 見好要識收

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】新婚夫婦揾安樂窩　743萬買新都城上車　兩房間隔企理新淨
2021/09/12
【有相睇】新婚夫婦揾安樂窩　743萬買新都城上車　兩房間隔企理新淨
【有相睇】望景開揚兼幽靜　怡心園放盤兩日火速「意頭價」成交
2021/09/10
【有相睇】望景開揚兼幽靜　怡心園放盤兩日火速「意頭價」成交
【父幹買樓】為仔女要買最好　睇中韻濤居樓齡新又有極高層放盤　708萬入市幫子女置業
2021/09/12
【父幹買樓】為仔女要買最好　睇中韻濤居樓齡新又有極高層放盤　708萬入市幫子女置業

你可能感興趣

【有相睇】新婚夫婦揾安樂窩　743萬買新都城上車　兩房間隔企理新淨
13:20 2021/09/12
【有相睇】新婚夫婦揾安樂窩　743萬買新都城上車　兩房間隔企理新淨
【有相睇】望景開揚兼幽靜　怡心園放盤兩日火速「意頭價」成交
19:38 2021/09/10
【有相睇】望景開揚兼幽靜　怡心園放盤兩日火速「意頭價」成交
【父幹買樓】為仔女要買最好　睇中韻濤居樓齡新又有極高層放盤　708萬入市幫子女置業
17:11 2021/09/12
【父幹買樓】為仔女要買最好　睇中韻濤居樓齡新又有極高層放盤　708萬入市幫子女置業
二手市場 私人屋苑 日出康城 康城 LP6 美聯物業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版