【新股IPO】堃博醫療2216今日起招股 入場費約9444元

專注於介入呼吸病學產品開發的堃博醫療（新上市編號：02216）公布由即日（13日）起至周四（16日）招股，計劃發行8,935.5萬股股份，其中10%股份在港作公開發售。招股價價介乎17.2元至18.7元，每手500股計，一手入場費約9,444元；堃博醫療將於下周五（24日）掛牌；聯席保薦人為高盛和海通。

喜馬拉雅傳下周遞表申請上市 目標年底前掛牌【見下頁】



堃博醫療是次上市獲得10名基石投資者認購，合共9,100萬美元金額，包括UBS AM Singapore、Lake Bleu Prime、雪湖資本、CEPHEI、Summer Healthcare Fund、Springhill Master Fund Limited、Artisan China Post-Venture Fund、Valliance Fund、Emerging Fund、Worldwide Fund。

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是次集資所得，其中49.9%用於核心產品研發和商業上市提供資金；21%用於RF-II正在進行及計劃的研發和商業上市提供資金；18.5%用於其他產品及候選產品；9.2%用於擴大生產廠房的生產線提供資金；13.2%用於通過潛在收購持續擴大產品組合提供資金；9.2%用於營運資金。

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記者：張以正