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FBI解密首份911文件 無證據坐實沙特政府涉事

環球社會熱點 18:58 2021/09/13

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美國911事件距今已20年，至今仍有不少死難者家屬認定，事件與沙特阿拉伯政府有關。美國聯邦調查局（FBI）解封首份911事件調查文件，內容顯示911的劫機者曾與沙特阿拉人有聯絡，但未有證據顯示沙特阿拉伯政府參與襲擊。沙特阿拉伯駐美國大使館上周表示，支持解密所有就記錄文件。

911率先到場警犬 留守現場7個月搜救 【下一頁】

美國911事件發生後，調查發現19名劫機者中有15人來自沙特。沙特政府涉事一說甚囂塵上，惟沙特政府多年來一直否認指控。正值911事件20周年之際，美國總統拜登（Joe Biden）下令，解密相關調查文件。FBI上周六（11日）公開的首份文件長達16頁，多處內容被遮蓋。

內容顯示，FBI於2016年曾盤問一名代號為「PII」的沙特駐洛杉磯領事館人員。PII承認曾允許兩名劫機者哈茲米（Nawaf al-Hazmi）及米哈達爾（Khalid al-Mihdhar）在自己家中暫住，並帶二人遊覽加州，並協助他們確認一間疑似恐怖活動後勤支援集中地的餐廳位置。但PII否認收到指示接待2人，稱自己僅出於好心，行為符合穆斯林信仰。

拜登出席911悼念儀式 走訪3個墜機地點 【下一頁】

另外，PII亦曾是巴尤米（Omar al-Bayoumi）及蘇麥瑞（Fahad al-Thumairy）的親密夥伴，兩人曾為911劫機者提供協助。PII已於2015年申請美國綠卡，《每日郵報》分析指，PII是曾在沙特駐華盛頓領事館的賈拉（Mussaed Ahmed al-Jarrah）。

報告指，未有證據證實沙特政府或沙特官員，曾資助基地組織（al-Qaeda，音譯阿爾蓋達）發動襲擊。沙特阿拉伯駐華盛頓大使館上周三（8日）表示，支持解密所有記錄文件。大使館強調，任何關於沙特涉及911事件的指控是錯誤的。

責任編輯：李俊儀

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