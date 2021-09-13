【打疫苗有獎抽】HK Express推免費機票大抽獎 送出25,000張飛往14個航點的來回機票 9月16日起接受登記

由香港機場管理局贊助，HK Express合辦的「2019冠狀病毒病疫苗接種免費機票大抽獎」將於9月16日起接受登記，大抽獎將送出25,000張由香港飛往日韓、東南亞等14個航點的HK Express來回機票，市民只要完成接種兩劑疫苗即可參與。

是次抽獎活動於9月16日上午10時開始接受報名，截至日期為9月30日下午11時59分，抽獎日期為10月5日。得獎者將於10月8日收到個別電郵通知，結果公佈將於2021年10月12日在本網站及兩份本地報章 《星島日報》 和 《英文虎報》 上公佈。參加者須持有香港身份證的永久或非永久性居民及已於9月30日或之前按照香港特區政府推行的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃在香港完成接種兩劑疫苗。另外，在符合其他條件下，曾經感染2019冠狀病毒病人士如已完成接種一劑新冠疫苗，亦符合參與資格。

鑑於目前全球各地仍然有旅遊限制及檢疫要求，HK Express將會在相關航線恢復營運時，再次以電郵方式聯繫個別得獎者，向他們提供機票兌換網站的網址詳情，得獎者只需按照網站的指示即可兌換機票。航線恢復營運將取決於旅遊限制與隔離政策是否解除。

「2019冠狀病毒病疫苗接種免費機票大抽獎」登記網站【按此】

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責任編輯：羅浩濂