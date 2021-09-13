【大宗商品】全球供應鏈前景受損　鋁價13年來首次上3000美元　

全球第二大的鋁土礦生產國幾內亞發生軍事政變，在加上中國節能減排行動，刺激倫敦金屬交易所（LME）鋁價13年來首次升至每噸3,000美元，年內升幅超過45%。市場預期供應矛盾持續下去，同時鋁需求還在不斷上升，鋁價或將進一步上漲。

過去3周以來，鋁價不斷高漲，三周內累計升幅高達15%。為了響應中國政府減碳政策，內地廣西省已經減少包括鋁在內的能源密集型產業材料產量，而幾內亞發生軍事政變，二者皆加大了市場的供應擔憂。另外高盛表示，歐盟的冶煉廠也面臨著成本上升，其碳額度和電力投入皆處於歷史高位。

高盛分析師Jeff Currie團隊在周一（13日）發布的報告指出，在中國和愈來愈多的歐盟國家，鋁供應方面的政治風險正在增加。該行認為近期幾內亞政變不會對鋁土礦造成實際影響，但上行風險依然存在，地域緊張局勢亦可能造成進一步的物流瓶頸。

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编辑：李勝男