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【樓市熱話】 置業一年後 發現供樓愈供愈輕鬆 網民：月入5萬才好供樓

理財智慧 09:00 2021/09/14

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坊間有一種說法是「供樓愈供愈輕鬆」，是否真的？近日有網民於網上討論區發文，指原來供樓比想像中輕鬆很多。樓主更直言：「以前做導遊都可以供樓，難怪當年金融風暴時，他們損手爛腳離場。直到今時今日的環境，樓市還這麼『硬淨』。」

按圖了解更多，樓主經歷：

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【樓市熱話】3房 VS 2房  港男買樓感兩難  網民：有能力就當然買大  【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人不認同樓主說法，認為他吹水居多，「廢話連篇！連自己都騙不到的大話可以說出來？」、「供樓2萬，但未計管理費、地租、差餉和水電煤，一個月只得2萬元生活，還可以說不用節儉？」、「不合乎邏輯，供到傻了，記得去看醫生。」

另有些人同意他所說，「事實就是，我買樓付了5成首期，一個月供$6000，租樓有沒有這麼爽？而且十幾年升了5倍。」、「要供樓？我買樓一次過全額支付(full pay)，很輕鬆！我不用做，每個月有過百萬收入！」、「我月入30萬，每月供5萬幾，很輕鬆！」、「月入5萬才好供樓，5萬以下都不應該供樓。」

同場加映：【青姐話】大市向下走 見好要識收

 

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責任編輯：陳頌潔

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