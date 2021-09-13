Wetland Seasons Bay三周售逾1,120伙　新地︰加緊部署第2期預售　有望下月底推出

新地旗下天水圍濕地公園新盤Wetland Seasons Bay第1期日前進行第四輪賣樓，212伙價單單位全數售罄。自項目8月中旬開售以來，四輪銷售均於首日沽清以價單形式推售的單位，至今已累售逾1,120伙，套現逾80億元，銷情相當可觀。Wetland Seasons Bay第1期全盤合計1,224個單位，至今近乎沽清，發展商指，不少向隅買家對項目仍感興趣，集團加緊對項目第2期的預售樓花同意書申請，並指有望於下月底推出第2期。

新地代理總經理胡致遠表示，Wetland Seasons Bay項目第2期涉及388伙，戶型與1期相若，同樣設洋房單位，相信能滿足一眾向隅客源，詳細戶型有待公布。

新地副董事總經理雷霆則指表示，集團年內仍有多個項目推出，甚至有機會同時推售2至3個新盤，包括有機會於下月推出的Wetland Seasons Bay第2期，以及元朗The YOHO Hub；另外，集團亦正籌備於年內推出北角海璇2期、堅尼地城卑路乍街項目，以及東半山司徒拔道CENTRAL PEAK第2期。

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