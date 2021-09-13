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【電子煙】中港加強監管電子煙 思摩爾急插逾一成半

股樓投資 17:58 2021/09/13

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內地官媒上月呼籲警惕電子煙流向未成年人，引起市場憂慮中央對電子煙將加強監管，令思摩爾國際 （06969） 等電子煙概念股急跌，香港立法會亦將於下月二讀有關禁止加熱煙及電子煙的條例，計劃將於下月底前完成通過條例草案。

電子煙股思摩爾延續上周五（10日）跌勢，今日股價大跌15.3%至35.25元，距離今年高位90元已跌近三分之二，而另一概念股中國波頓 （03318） 亦跌13.2%至3.56元。

同場加映    【青姐話】大市向下走 見好要識收

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

思摩爾國際（06969） 港股 煙草產品 香港 中國 立法會 中國波頓（03318）

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