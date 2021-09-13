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紐約公校復課百萬學童返校 老師家長示威

環球社會熱點 17:56 2021/09/13

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紐約市公立學校周一（13日）起復課，市政府強制學校職員接種新冠疫苗，而學生則未受強制措施影響。紐約市有家長和老師周日（12日）舉行示威，反對取消網課及讓近百萬學生在新冠疫情未受控的情況下復課。

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紐約市近100萬公立學校學童由周一起重返校園，有別於學生在上一學年可選擇返校或繼續上網課，政府要求學生必須返校。而教職員必須接種新冠疫苗，師生在校内都必須帶口罩。

按照規定，全市約30萬公立學校教職員9月27日前最少要接種1劑新冠疫苗，而有特殊醫療狀況或因宗教信仰無法接種疫苗的人可獲豁免。美媒指紐約市有74%的教職員已接種新冠疫苗。

紐約市政府強調學區已確保有充足的個人防護裝備供應，確保所有人都能獲得充足保護，校方也會安排在校園内每兩周進行新冠檢測。

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但師生對校園復課後的防疫措施，及強制接種疫苗方面仍存疑慮，家長和教職員周日聚集一起抗議復課安排。他們沿著紐約市政府大樓一路遊行至華盛頓廣場公園。

示威者沿路高舉寫上「馬上恢復遠程（工作學習）」（Restore Remote Now）的標語牌，反對此時復課。有參與示威的家長表明在疫情期間已有13名家庭成員喪生，他們認為無法確定校園環境是否安全，不會送自己的子女或孫輩返校。

另外，有大量老師要求繼續上網課，希望推遲到明年1月才全面恢復面授課程。

責任編輯：鄭錦玲

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