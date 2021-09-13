【職場熱話】老闆要下屬隨時待命 小睡文化在港難興起 網民：不用OT經已偷笑

不知道大家有沒有試過在上班時間不小心睡著了呢？睡醒後再工作的效率是否更高呢？近日有網民於網上討論區發文，指出小睡文化在香港並不普及，若公司能讓員工有一兩次的小睡時間，那麼員工的工作效率必定能有所提升。

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此貼文一出後，引來網民熱議，他們不少紛紛表示同意，指「 常常累到只想快快吃完午餐然後睡一下。」，「如果在最累的時候能睡上15分鐘，醒後便能精神百倍，工作效率也會高很多。」也有網民開玩笑，指「平日在公司食午飯食足一小時經已像有錯，及不要提小睡了。」

另有網民指現時不少內地公司也設有午睡時間，由2點睡到3點，希望香港的公司能參考一下。

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責任編輯：關海儀