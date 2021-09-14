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【職場熱話】 男同事一開手機瀏覽器 播出令人尷尬的聲音 網民：下次小心一點 大家明白的

理財智慧 09:00 2021/09/14

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「在戲院經常被提醒關掉手機，或調整至靜音模式」，但在公司有時候忘記調整手機音量，的確令人感到困擾，近日有網民於網上討論區發文，指手機不小心開到某一頁的瀏覽器，正播放著令人尷尬的聲音，令樓主感到十分懊惱。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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【職場熱話】老闆要下屬隨時待命  小睡文化在港難興起   網民：不用OT經已偷笑   【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人認為當時環境很尷尬，並搞笑地留言表示：「如果我是你，一定會逃離地球。」、「大方問同事有沒有推薦？」、「與其他同事開心分享(Happy share)」、「算啦！下次小心一點，大家明白的。」、「完了吧！如無意外。你當是遊戲廣告，有些廣告聲音都是這麼淫蕩。」

同場加映：【青姐話】大市向下走 見好要識收

 

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責任編輯：陳頌潔

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