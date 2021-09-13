▲ 【李寧2331】李寧球鞋爆裂刮傷奧運冠軍腳趾 李寧市值蒸發逾百億元

內地運動品牌李寧 （02331） 產品質量惹爭議，中國奧運冠軍陳雨霏在全運會羽毛球小組賽中，穿李寧球鞋而受傷，事件引起極大迴響。李寧今早曾跌逾6%，低見98.15元，全日收跌逾4%，報100.5元，險守百元關口，市值蒸發107億元。

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傷口2公分長

第14屆全國運動會將於 15 日在西安開幕，代表浙江的奧運冠軍陳雨菲在上周三 （ 8 日） 羽毛球女子團體小組賽中，因穿著李寧牌運動鞋而受傷。陳雨霏在先失一局的情況下，第二局突然請求暫停，原因是其穿著的李寧牌運動鞋裂開，刮傷腳趾。場地醫生其後包扎她的右腳腳趾公，她換上另一雙李寧球鞋賽繼續作賽，最終反勝。她事後指這雙鞋也是有些不舒服，但仍忍痛完成比賽。

她賽後指「有個像鋼絲還是線一樣的東西把我的腳劃開了 ...... 一直刮我的大拇指」 。世界羽聯微博上載了相片，陳雨霏接受治療前襪子染血，腳趾公表皮被劃開，傷口足有2公分長。

涉事球鞋逾千人幣 已經下架

李寧事隔 2 日，昨日在微博上指，知悉陳雨菲在全運會羽毛球比賽中「突發傷情」，對陳雨菲情況極為關注，又指專業運動保護一直是其關注重點，已聯繫浙江隊及陳雨菲跟進傷勢。

陳雨霏穿著的李寧球鞋價值1,099元人民幣，在內地屬非常高價的款式。事後不少內地球迷瘋狂吐槽。內地傳媒報道，劃傷陳雨菲腳趾的鞋從外觀上看，是今年李寧出的新款「鶻鷹Ⅳ女子羽毛球專業比賽鞋」，目前該款商品已經下架。

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編輯：吳敏芳