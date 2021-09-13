▲ 【互聯網監管】工信部要求分階段解決屏蔽網址鏈接問題 阿里騰訊等先自行整改

國務院新聞辦公室今日舉行新聞發布會，工信部新聞發言人、信息通信管理局局長趙志國在新聞發布會上表示，屏蔽網址鏈接是7月啟動的互聯網行業專項整治行動重點整治問題之一，他又稱，當前正在按照專項行動的方案安排，指導相關互聯網企業開展自查整改。

趙志國指出，下一步，工信部聚焦重點整治的問題：一是加強行政指導，二是加強監督檢查，三是強化依法處置。

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阿里巴巴 （09988） 回應表示，互聯是互聯網的初心，開放是數字生態的基礎。阿里巴巴將按照工信部相關要求，與其他平台一起面向未來，相向而行。騰訊 （00700） 對此表示回應，堅決擁護工信部的決策，在以安全為底線的前提下，分階段分步驟地實施。

抖音母企字節跳動回應，保障合法的網址鏈接正常訪問，是互聯網發展的基本要求，事關用戶權益、市場秩序和行業創新發展，字節跳動將認真落實工信部決策。

早前字節跳動多次質疑騰訊微信阻止其用戶分享抖音至微信。今次字節跳動回應時提到，呼籲所有互聯網平台行動起來，不找藉口，明確時間表，積極落實，給用戶提供安全、可靠、便利的網絡空間，讓用戶真正享受到互聯互通的便利。

工信部部長肖亞慶提到，中國平台經濟發展很快，總體態勢是好的，但也出現了一些問題；總之，互聯網安全是底線，「互聯網發展一定要能夠使老百姓的生活更加方便」，助力各方面發展，最終促進互聯網行業、平台經濟健康有序發展。

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編輯：李哲毅