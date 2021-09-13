▲ 【小米汽車】小米汽車擬採取北京、武漢雙工廠模式 加快投產

小米 （01810） 旗下小米汽車早前選擇落竹尸北京後，內地媒體引述消息人士指，小米汽車或採用「雙工廠」模式，即通過收購方式以獲得產能和廠房，冀可以迅速投產，同時另選址自建廠房，以保證接下來穩定的產能需求。消息稱，小米汽車可能已經在武漢經濟技術開發區漢南區完成了自建工廠的選址，據了解離小鵬汽車 （09868） 的工廠不遠，估計很快就會開工建設。

小米汽車據報2024年上半年面世，詳見【下一頁】

報道又指，小米即將接手寶沃北京工廠，預期月內便會有結果，北京市有關方面正跟行業主管部門推進此事，將寶沃18萬輛產能轉入小米汽車項目。

寶沃汽車工廠位於北京市密雲區的中關村密雲園，是京郊工業和高新技術產業聚集區，周邊匯聚了福田、萬都等相關工廠，目前已停產一年多。寶沃汽車密雲工廠配備完整汽車生產技術，而且具備生產燃油及新能源汽車的配件，一期設計產能18萬輛，二期產能36萬輛。

小米1810炒不起 背後原因藉得企業借鏡，詳見【下一頁】

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