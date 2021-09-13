【英國經濟】英國減碳排支援不足？　TUC警告66萬職位或有「風險」

▲ 有英國工會分析，英國實現減排碳計劃在各國中較弱。

7大工業國（G7）持續推動減碳排，早前更承諾每年贊助貧窮國家1000億美元（約7800億港元），以應對全球暖化。惟有英國工會分析，英國實現減排碳計劃在各國中較弱，有機會令66萬名勞工的職位面臨風險。

據BBC報道，英國工會聯盟（Trade Union Congress，簡稱TUC）表示，在其6月份的調查顯示，英國在G7經濟體中，實現綠色基建和就業上較弱，為排名倒數第二位。更警告，倘若英國沒能實現目標，將有66萬職位存有風險，尤以鋼鐵業面臨最高風險。因為鋼鐵業在生產過程中，依賴燃燒煤碳提供高溫，碳排放甚高。

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減碳排有責惟支援不足 什麽行業最受挫？

TUC並分享了面臨較高風險的行業，以及有關職位數據，包括：鋼鐵業錄約2.6萬、玻璃及陶瓷業錄約4.1萬、化工業錄約6.3萬、橡膠及塑膠業錄約7.9萬等。當中，有在鋼鐵業工作40年、為鋼鐵生產商Port Talbot Steelworks的工會代表Alan Coombs稱，業內最大的鋼鐵生產商有4,000名員工，惟有關技術價格太高下，企業難以自行負擔成本，只能依靠政府資助，卻暫未見局方有意向支援。

故TUC憂慮，很多工作會轉移至擁有綠色基建和補貼的地方。並建議，英國政府應制定一項850億英鎊（約9,200億港元）的綠色補貼計劃，創造120萬個綠色工作。

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然而，英國商業、能源暨工業策略部（Department for Business， Energy and Industrial Strategy，簡稱BEIS）否認，也不認同TUC說法。其發言人提出，政府研究一份有關綠色工作的獨立報告建議。並計劃斥100億英磅的資助發展風能，成為第一個G7國家落實碳捕集（carbon capture）和「北海協議」（North Sea Transition Deal）。更強調，有助保護環境的同時，將會產生巨額投資、創造和提供過千職位。

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責任編輯：馬意文