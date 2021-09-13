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華泰　全面投行服務　滿足客戶不同需要

iMoney智富 18:30 2021/09/13

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新冠肺炎疫情縱然持續，惟首次公開發售新股（IPO）的集資需求依然強勁，據統計單是今年上半年，通過港交所IPO上市的公司有逾45家，涉及金額超過2,000億港元。

為迎合市場需求，華泰證券（下稱華泰或者集團）憑藉其綜合平台的優勢，以及經驗豐富的IPO保薦團隊，為客戶提供最專業、最全面的投行服務，矢志成為投資者和上市公司之間的重要橋樑。

香港作為國際金融中心，多年來一直被視為新股上市的首選地之一。作為一家領先的科技驅動型綜合證券集團，華泰自成立以來，積極把握中國資本市場改革開放的歷史機遇，在業內率先以金融科技助力轉型，用全業務鏈服務體系為個人和機構客戶提供專業、多元的證券金融服務。華泰金融控股（香港）有限公司 （下稱華泰金控），作為集團國際業務的橋頭堡，具備齊全的牌照，打造了包括股權業務平台、固收業務平台、基金平台、個人金融平台和旗艦投行業務的「4+1」業務平台體系，堅持券商本源業務，以跨境業務為抓手，提升代客銷售交易為主的跨境資本市場服務能力，為客戶提供一站式綜合金融服務，業務規模穩居在港中資券商第一梯隊前列。其中，旗艦投行業務在提供港股IPO保薦承銷服務以外，更設有債券及再融資承銷、跨境併購諮詢和結構性融資等服務。

三地協同合作　跨市場交易
華泰金控董事總經理暨投資銀行部主管曾鹿海表示，為配合中資企業「走出去」、海外資金「走進來」的趨勢，並抓緊相關市場機遇，華泰在客戶資源和銷售端採用內地、香港、美國三地協同合作的管理，並利用多地平台和客戶及投資者覆蓋的優勢，協助客戶完成跨市場的金融交易。

「憑藉境內外業務協同合作的管理優勢，加上在本港資本市場項目的豐富經驗，華泰金控於港股IPO保薦業務在市場上名列前茅，單以2021年上半年按IPO完成定價數量計，於市場排名第4，在中資投行中排名第2。」曾鹿海說。

華泰金融控股（香港）有限公司董事總經理張偉力（中）、華泰金融控股（香港）有限公司股票資本市場部執行主管蔣熊孝（左）、華泰金融控股（香港）有限公司投資銀行部副總裁鄭彬（右）。

因應市場需要　提升專業能力
縱使近年新股市況持續熾熱，惟監管政策亦有所調整，連帶市場對IPO保薦人的整體質素和專業能力亦有更高的要求。有見及此，華泰制定了嚴格的風險控制和合規管理系統，保障各項項目的質素，曾鹿海指出，集團及華泰金控均設立了從項目立項、項目執行到項目歸檔的規範化內部流程，嚴格遵守香港證監會及聯交所對保薦人工作勤勉盡責的要求。

此外，因應市況持續波動，加上新興行業湧現，曾鹿海透露，華泰一方面積極提升內部人才自身的專業能力和行業知識，打造對市場最了解且技術最全面的投行服務團隊；「另一方面，我們持續關注新行業動態，藉此陪伴客戶成長，在他們的成長週期內持續提供Pre-IPO、併購、IPO、再融資等服務，為客戶打造全週期的資本運作方案。」
曾鹿海以大健康行業為例，指出由於行業需要IPO保薦團隊充分掌握和理解各類複雜且艱深的專業概念和產品，因此華泰組建了具備相關專業背景及行業經驗的專責團隊，與具有豐富執行經驗的執行團隊通力配合，全方位了解客戶所需，為其度身訂造最合適的上市路徑。

聯動合作　增強競爭力
「未來華泰金控將繼續強化其境內外業務聯動，充分利用集團的平台優勢，與境內投行團隊、投投（投行和投資）、投分（投行與華泰證券分支機搆）等聯動合作。」曾鹿海強調，此舉有助實現全方位覆蓋客戶的資本運作需求，增強投行團隊整體競爭實力。

他補充，華泰投行業務會以深化團隊行業組的聚焦功能為核心，對各行業精選板塊進行針對性覆蓋，實現對客戶所處行業具備最深入的了解，並掌握最領先的行業趨勢，「我們致力協助客戶完成最精準的行業定位，打造最具吸引力的投資亮點，在發行階段協助客戶把握最佳發行位置，實現最優質的發行及市場表現。」


漲樂全球通 優化用戶體驗

在關注企業客戶需要的同時，華泰金控亦深明投資者對新股IPO的興趣。為此，華泰金控於2020年推出全新個人財富管理平台——漲樂全球通，幫助客戶捕捉港股IPO升浪，為零售市場提供了一個有效的參與和投資新股市場的優質工具。


從2020年開始，漲樂全球通不斷地優化客戶投資港股IPO的體驗，包括在香港市場率先推出高達33倍槓桿的抽新股融資工具，支援股票持倉抽股，提供優質股票上市首日的孖展融資利率，為投資者與上市公司建立橋樑。
 

未來，漲樂全球通會持續優化用戶認購新股的體驗，不斷豐富平台上新股的相關資訊，自研暗盤交易，力求為港股IPO市場打造更為豐富的資訊交流平台，並提供更靈活的投資工具。
 

（資料由客戶提供）

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