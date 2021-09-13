德銀調查：過半受訪者預計年底會出現股票拋售　料股市回調10%

德意志銀行在周一（13日）發布了一份9月市場情緒調查，報告預計在年底前股市將出現5%至10%回調。

調查顯示。有58%受訪者預計到年底會出現股票拋售。而新冠疫情仍被認為是危害市場穩定的最大因素。另外，有53%受訪者表示擔心疫苗未能對抗新冠變種病毒。緊隨其後是高於預期的通脹。

【美國經濟】聯儲局公布經濟褐皮書 美國經濟增速放緩至「溫和擴張」 【下一頁】

另外，大約三分之一的受訪者認為沒有出現或只是短暫存在的強勁經濟增長，以及央行政策失誤，為危害市場穩定的因素。調查還顯示，市場普遍認為美國通脹壓力是暫時性，儘管共識程度正在小幅下降。

該報告於9月7日至9日進行調查，涵蓋了全球多於550名市場專業人士。

同場加映：【青姐話】大市向下走 見好要識收

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠