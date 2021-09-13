【退休理財】港人愈來愈長命 長壽時代下的4大理財準備

香港人壽命愈來愈長，據香港政府統計發表的《香港人口推算2020-2069》報告，女性的平均預期壽命一直比男性高。在 2019 年，男性的出生時平均預期壽命為82.2 歲，而女性則為 88.1歲。

換言之，女性比男性長壽近6年，退休儲備亦需相應增加，然而，富達國際《全球女性投資理財報告》顯示，香港女性的退休儲備卻比男性少約10%，而世界上各地的女性亦面對相同的情況。富達調查發現女性的主要儲蓄障礙，是因為她們缺乏足夠資金用作退休儲蓄、不了解儲蓄方法，或無暇了解儲蓄的重要性。各地人們越趨長壽，退休前儲蓄足夠資金固然重要，但學習投資理財，了解不論在退休前或後的投資選擇亦同樣重要。

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根據《香港人口推算2020-2069》報告，港人平均預期壽命每年遞增。報告預測，至2034年，香港女性出生時的平均預期壽命更將突破90歲。因此，人生規劃延長至一百歲，或會成為新趨勢。正當大多數人可能僅著眼於人均壽命增長帶來人口老化問題及對社會的負擔，或許我們應思考如何調節退休生活模式，使我們在長壽時代的生活質素亦得以提升。

富達指，大部分人的工作生涯約40 年，而普遍打工仔將人生大事安排在這段期間完成，包括置業、結婚及生育等。有些人在退休後或會因缺乏生活目標而感到迷茫，又或發現多年累積的財富未必足以支持30 年或更長的退休生活。

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步入長壽時代，令人不得不正視這些潛在風險，富達國際香港退休金及個人投資業務 銷售總監陳宇昕表示，可以考慮增加退休生活彈性，例如退休後保持兼職工作，維持收入仍平衡生活。「退而不休」的模式不但可增添生活趣味，更有助與時並進以及維持退休後的生活質素。

她又指，退休是一個長遠的人生目標，雖然看似跟大家有一段距離，事實上，計劃未來20至30年後的生活並非易事，不妨考慮將每10年定為一個階段，針對每個階段制定目標，並跟從以下退休四大原則，為安穩的退休生活奠下穩固基礎：



1:富達退休儲蓄法則

從25歲起，每年至少儲蓄20%的稅前收入（不包括10%的強積金供款）作退休用途。

2.定期檢視儲蓄進度目標

30歲時應以當時每年收入的2倍為儲蓄目標；40歲時增至5倍；50歲時增至8倍；60歲時增至11倍；務求於65歲時達到年薪12倍目標。

3.令退休儲蓄更耐用：

退休後，根據通脹進行調整，每年從儲蓄儲備提取不超過4.1% 的退休資金。

4.小改變大不同：

每月把入息的1%額外投入退休儲蓄計劃，例如特別自願性供款（SVC）及可扣稅自願性供款（TVC）等，由小額儲蓄開始，透過複息效應日積月累達至可觀回報。

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記者：陳詠妍