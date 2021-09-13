馬陳志：美或阻港元結算 港應提早準備

▲ 金融界所有17名選舉委員會委員今日出席座談會

金融界17名選舉委員會委員今日出席座談會。馬陳志表示，香港處於中美競爭風眼，美國可能對香港實施更多制裁，例如美國會否運用其金融制度，阻攔港元外匯交易。

他認為，香港應在金融制度建設和法律層面及早作好準備，一旦日後遇上一些極端情況，例如港元被禁止在國際市場結算時，亦能在法律框架下透過其他渠道結算。

東亞：可放寬無盈利綠色初創來港上市

東亞 （00023） 聯席行政總裁李民橋則提出，要加強本地綠色金融發展，做法包括：降低綠色和可持續金融資助計劃門檻、協助銀行制定以中小企為目標的綠色和可持續發展貸款框架、提供綠色貸款稅務優惠等。

他又建議，港府可推出政策，鼓勵內地綠色和低碳發展項目來港集資，例如容許未有盈利但有一定規模的綠色初創企業來港上市，處理方式可參考生物科技公司上市模式。

滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建認為，香港應吸引更多國際及內地科企在港設科研中心，以及財資市場營運總部；同時應探索如何強化數碼金融監管，密切監察金融科技帶來的變化。

滙豐：香港要加強培訓及吸引海外人才

另一方面，全球金融機構對跨界別職業專才有明顯需求，特別是紮實融知識並精通科技的人才，本港金融業除了要培育新世代專才，並為現有員工提供培訓外，亦要考慮如何吸引國際人才。

恒生 （00011） 行政總裁施穎茵表示，香港作為全球最大的離岸人民幣中心，有條件及能力推出更多以離岸人民幣計價的投資工具，以提升人民幣資金在離岸市場的流動性。

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