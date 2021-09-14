【職場熱話】 女同事有「公主病」 行徑說話令人難以忍受 網民：沒有公主命卻有公主病

正所謂「一樣米養百樣人」，在職場上難免會遇上一些「合不來」的同事，近日有網民於網上討論區發文，指公司有一名女同事平日有一些奇怪之舉，令樓主感到愕然。

按圖了解更多，樓主經歷：

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除了上述經歷，樓主形容她平常的行為像「公主」一般，包括：在公司穿到好像蘿莉塔 (Lolita)上班，一年四季都是這樣穿。公司對於衣著沒有甚麼限制，只要不穿著暴露就無問題。其次，說話的聲音，明明是女孩子聲音，她卻要扮成「雞仔聲」說話，而且聲線很高音，間中要用疊字來表達，樓主坦言：「有時候就算與她未談完，我很想直接回座位工作。」

最後，有同事問女同事：「中午食甚麼？」她說：「無所謂！但我這不吃、那也不吃。」樓主心想「你到底知不知甚麼叫無所謂？就是你吃甚麼都可以，別人建議甚麼，你只要回答『可以』，這才叫無所謂。」

樓主坦言：「與她一起工作的同事很辛苦，她既不肯做，又令其他同事處理很多善後工作。」

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人認為不關衣著外表事，她只是自我中心式精神分裂，「很多人沒有公主命，但有公主病」、「公主......我公司有3個！公主甚麼職位都有！」、「港女都是這樣，所以沒有奇怪。」，亦有人形容女同事為「油麻地公主真身」

另有網民建議樓主，「公司不只有她一個人，忽視她就可以了。」、「工作態度不能散發負能量，影響團隊。」、「應該勸她想一想這工作是否適合佢，現在是做市場推廣，應該根據市場情況而設計相應的推廣模式，而非以個人喜好。 」

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責任編輯：陳頌潔