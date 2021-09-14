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【高息股攻略】理財通受惠股收息逾5厘　投行分析師：還有一個催化劑

股市 10:00 2021/09/14

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恒指昨曾跌逾600點，但中銀香港 （02388） 逆市升1%，收報24.5元，股息率達5.06厘，其他銀行股亦表現不俗。有分析師認為，銀行股除了受惠理財通出台，也受惠債息向上。

*今早9時《ET開市直擊》為你分析市況，捕捉投資機遇：【按此】

本地銀行股，邊隻最高息？

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富瑞中國金融業首席分析師陳姝瑾接受訪問時表示，

理財通將利好銀行股的投資情緒，實際收入影響上，因內地銀行相關業務的佔比太小，港銀將相對利好，當中以中銀香港 （02388） 較受惠。

理財通剛推出時，反應或會相對慢熱。她預計，理財通初期反應將類似於滬深港通剛開通時，總額度使用小於20%，故對港交所 （00388） 的影響也很小。由於理財通銷售產品只能到中風險，R1至R3類產品估計有60%以上是屬於債券基金，故對股票市場的影響不會很大。

各國央行收水在即，利好債息向上。陳姝瑾認為，這也相對利好港銀。

收益率向上也將利好港銀，但要視乎向上幅度，這則取決於美國經濟走勢，因美國8月就業低於預期，及疫情持續均造成了不確定性，故我們認為美債息向上空間有限。

中銀香港高層昨表示，該行已提交了參與「跨境理財通」業務的申請，剛開始將母公司中國銀行 （03988） 合作。

*重溫《ET開市直擊》－收息買股不一定揀恒生、中銀香港　仲有兩個選擇：【按此】＊

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編輯：區嘉俊

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

***同場加映***

《石Sir午時閒談》

恒生指數跌392點，後市會點走？下周大市有望回升？中國宏橋 （01378） 、中金 （03908） 、中國有色礦業 （01258） 可以睇高一綫？立即去片，石Sir話你知！

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