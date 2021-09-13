【Instagram】Instagram CEO證實　iPad專屬版App或不會登場

▲ 近日Instagram行政總裁接受外媒訪問時就表示，鑑於人手有限，暫未有計畫推出iPad版本。

Instagram（IG）推出超過10年，惟iOS平台上一直都只有iPhone版本，iPad版本卻遲遲未現身，iPad用戶目前仍只能使用瀏覽器或手機版應用程式使用Instagram。近日Instagram行政總裁接受外媒訪問時就表示，鑑於人手有限，暫未有計畫推出iPad版本。

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據外媒9To5Mac報道，Instagram日前宣布iPadOS 15將支援用家，可以橫向模式檢視Instagram，不過用家依然無法上傳照片及影片。

相關消息傳出後，用家其後紛紛提出疑問，到底Instagram何時會推出iPad版？Instagram行政總裁Adam Mosseri就回覆9To5Mac指，自己會在飛機上使用iPad，而且認為推出iPad版程式「是個不錯的決定」。但由於該企人手有限，目前要處理很多事情，所以暫時仍未計畫推出iPad版本。

事實上，Mosseri在去年也曾提到，當年Instagram只推出iPhone版本，是因為公司沒有足夠的資源為兩個平台機型開發，而且該企認為Instagram推出更多擴展應用，比推出iPad版本更有商機。所以各位使用iPad的Instagram用戶，暫時仍需要再等一段時間了。

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責任編輯：何子澄