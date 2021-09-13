  • 32°C
香港時間 : 2021913日 (一) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Instagram】Instagram CEO證實　iPad專屬版App或不會登場

科技 18:02 2021/09/13

分享：

近日Instagram行政總裁接受外媒訪問時就表示，鑑於人手有限，暫未有計畫推出iPad版本。

Instagram（IG）推出超過10年，惟iOS平台上一直都只有iPhone版本，iPad版本卻遲遲未現身，iPad用戶目前仍只能使用瀏覽器或手機版應用程式使用Instagram。近日Instagram行政總裁接受外媒訪問時就表示，鑑於人手有限，暫未有計畫推出iPad版本。

【保障兒童】Instagram強制用戶提供出生日期　聲稱確保個人化體驗

【IG新功能】Instagram推「Hidden Words」功能　用戶可過濾私訊內容

據外媒9To5Mac報道，Instagram日前宣布iPadOS 15將支援用家，可以橫向模式檢視Instagram，不過用家依然無法上傳照片及影片。

相關消息傳出後，用家其後紛紛提出疑問，到底Instagram何時會推出iPad版？Instagram行政總裁Adam Mosseri就回覆9To5Mac指，自己會在飛機上使用iPad，而且認為推出iPad版程式「是個不錯的決定」。但由於該企人手有限，目前要處理很多事情，所以暫時仍未計畫推出iPad版本。

事實上，Mosseri在去年也曾提到，當年Instagram只推出iPhone版本，是因為公司沒有足夠的資源為兩個平台機型開發，而且該企認為Instagram推出更多擴展應用，比推出iPad版本更有商機。所以各位使用iPad的Instagram用戶，暫時仍需要再等一段時間了。

【暫停服務】Instagram擬暫停「向上滑動」連結功能　改以連結貼圖取代

責任編輯：何子澄

相關文章

【Google Search】演算法靠品質測試改進　社交平台彈廣告因Google搜尋？
2021/09/08
【Google Search】演算法靠品質測試改進　社交平台彈廣告因Google搜尋？
【靠TikTok爆紅】21歲網紅Khaby拍無聲諷刺片　近月轉戰IG急增2千6萬粉絲　料坐擁高達1500萬身家
2021/08/29
【靠TikTok爆紅】21歲網紅Khaby拍無聲諷刺片　近月轉戰IG急增2千6萬粉絲　料坐擁高達1500萬身家
【保護私隱】Google限制廣告商追蹤未成年用戶　禁止投放特定廣告內容　
2021/08/11
【保護私隱】Google限制廣告商追蹤未成年用戶　禁止投放特定廣告內容　
【社交平台熱話】港隊東京奧運代表成FB、IG熱門　張家朗增36萬新followers
2021/08/06
【社交平台熱話】港隊東京奧運代表成FB、IG熱門　張家朗增36萬新followers

你可能感興趣

【Google Search】演算法靠品質測試改進　社交平台彈廣告因Google搜尋？
19:15 2021/09/08
【Google Search】演算法靠品質測試改進　社交平台彈廣告因Google搜尋？
【靠TikTok爆紅】21歲網紅Khaby拍無聲諷刺片　近月轉戰IG急增2千6萬粉絲　料坐擁高達1500萬身家
14:00 2021/08/29
【靠TikTok爆紅】21歲網紅Khaby拍無聲諷刺片　近月轉戰IG急增2千6萬粉絲　料坐擁高達1500萬身家
【保護私隱】Google限制廣告商追蹤未成年用戶　禁止投放特定廣告內容　
12:46 2021/08/11
【保護私隱】Google限制廣告商追蹤未成年用戶　禁止投放特定廣告內容　
Instagram Apps商店 多媒體平台 社交平台 iPad iOS iPhone

下一篇文章

【網絡安全】微軟系統現漏洞　生促局籲用戶提防惡意攻擊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版