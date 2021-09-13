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【理財智慧】香港投資者買ETF有甚麼選擇？

理財智慧 17:02 2021/09/13

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香港投資者向來較熟悉盈富基金（02800）及A50中國ETF（02823），其實還有多種不同類型的ETF在港上市。如安碩中國ETF（02801）追蹤MSCI中國指數，投資多隻H股之餘，又投資在港上市的紅籌股及民企股。

有感A50中國指數或滬深300指數升幅有限，想投資個別板塊？ETF也有不少選擇。如X安碩A股基建（03006），追蹤滬深300基建指數，投資在基建股、鐵路股、電力股等，食正「一帶一路」的投資主題。

若想對美股有興趣的話，也可以選擇一些美股ETF，如領航標準普爾500指數 ETF（09140），若對想購入一些板塊的ETF，近年來香港上市了多隻相關的主題ETF，如Global X旗下的一眾ETF，中國半導體 ETF（03191）、中國電動車及電池 ETF（02845）及亞洲半導體 ETF（03119）等。

原文刊於《iMoney智富雜誌》393期，本文經修改。

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編輯:黃銳

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