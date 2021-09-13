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【網絡安全】微軟系統現漏洞　生促局籲用戶提防惡意攻擊

科技 17:00 2021/09/13

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微軟（Microsoft）的作業系統Windows最近出現嚴重漏洞，香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）今（13日）呼籲，用戶應提防攻擊。

微軟（Microsoft）的作業系統Windows最近出現嚴重漏洞，黑客可誘使用戶開啟一個內含ActiveX控制項的特製Office文件，用戶一旦開啟該文件檔案，攻擊者就能夠向目標系統遙距執行惡意程式碼。香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）今（13日）呼籲，用戶應提防攻擊，建議用戶可以尋求資訊科技技術人員協助執行，並密切留意相關攻擊的事態發展和保安更新消息。

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HKCERT指出，微軟Windows最近多個版本的操作系統中出現嚴重漏洞，而該漏洞已被黑客廣泛利用，而到目前為止，微軟仍沒有提供保安更新修復該漏洞，僅推出臨時解決方法。微軟指出，表示旗下的微軟Defender Antivirus 及微軟 Defender for Endpoint可以偵測該漏洞和為系統提供相關保護，但HKCERT也提醒用戶，最好切勿開啟任何不明來歷及可疑的Office文件，並且保持微軟Defender Antivirus 及微軟 Defender for Endpoint更新。

另外，HKCERT也呼籲資訊科技管理員可考慮採用微軟的臨時解決方法，暫停安裝ActiveX控制項。已安裝的 ActiveX 控制項將繼續正常運行，但新版本則不會被安裝，包括含惡意程式碼的ActiveX控制項。另值得一提的是，微軟將在本周內，發布九月份的保安更新，用家可多加留意。

【安全漏洞】Razer滑鼠被揭存漏洞　或會存取電腦權限

責任編輯：曾曉汶

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