【高息股攻略】食息一族留意！邊隻本地IT股收息逾8厘　去年疫情派息比率仍達100%？（附表）

▲ 雖然近年貿易通積極涉足身份驗證科技業務，對於拓展新業務會否影響派息水平，行政總裁謝錦強大派定心丸指，集團手上現金充沛，有能力應付未來發展。

不乏中港科技軟件股都維持不錯的股息回報，主營香港進出口報關系統業務的貿易通 （00536） 過去數年維持約9成派息比率，以今日收市價1.18元計，周息率約8.517厘，值得「食息一族」留意。雖然近年貿易通積極涉足身份驗證科技業務，對於拓展新業務會否影響派息水平，行政總裁謝錦強大派定心丸指，集團手上現金充沛，有能力應付未來發展。

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謝錦強又提到，公司派息指引是維持派息比率6成或以上，以往公司傾向盡量分派利潤予股東，故過去數年派息比率在達到約9成水平。

雖然新冠疫情不利貿易通去年表現，公司全年少賺11%，每股賺9.2仙，但全年仍共派9.2仙，派息比率100%。貿易通上半年業務明顯反彈，中期純利約2999.8萬元，按年升48.6%；每股盈利約3.78仙，中期息每股2.8仙，按年升43.59%。

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編輯：李哲毅