【疫苗優惠】HK Express推免費機票大抽獎　已接種兩劑疫苗居民即可參加

▲ 由香港機場管理局發起、HK Express合辦的「2019冠狀病毒病疫苗接種免費機票大抽獎」將於2021年9月16日起接受登記，活動一共送出25,000張香港往來日本、韓國和泰國等14個HK Express熱門航點的雙程機票。（HKHK Express官網截圖）

由香港機場管理局發起、HK Express合辦的「2019冠狀病毒病疫苗接種免費機票大抽獎」將於2021年9月16日起接受登記，活動一共送出25,000張香港往來日本、韓國和泰國等14個HK Express熱門航點的雙程機票。

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是次舉行的抽獎活動由香港機場管理局贊助，凡持有有效香港身份證的永久或非永久居民，於2021年9月30日或之前在香港完成接種兩劑疫苗，均可參加抽獎。已完成接種一劑新冠疫苗的2019冠狀病毒病的康復者若符合其他列明之條件，亦可參與是次抽獎活動。

參加者可於2021年9月16日10:00至2021年9月30日23:59期間，登入HK Express的官方網站進行登記，有多個亞洲航線組合供參加者選擇。HK Express將於2021年10月8日以電郵方式通知個別幸運兒有關得獎之航線詳情，並將於2021年10月12日在該航空公司的官方網站、星島日報及英文虎報公佈抽獎結果。

需要留意的是，HK Express將會在相關航線恢復營運時，再次以電郵方式聯繫個別得獎者，向他們提供機票兌換網站的網址詳情，得獎者只需按照網站的指示即可兌換機票，航線恢復營運將取決於旅遊限制與隔離政策是否解除。

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責任編輯：李智美