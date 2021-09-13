【英倫的天空@iM網欄】英國人的情意結—運河

說起英國特色，運河可說是世界知名。 由於地理原故，英國得天獨厚的地原及天然河流分佈，聰明的英國人將天然河流連繫人工運河，開拓英國水路，善用運河作為對內的運輸工具；古時很多貨船常用來運送農作物及煤炭。工業革命後，有了鐵路及汽車分擔運輸工作；加上維修河道的不菲費用，運河作為主要運輸的角色逐漸息微，慢慢退出歷史輝煌一頁。

現在雖然有其他運輸方法；很多地方依然保留了運河，可說為鮮明的時代印記，運河亦轉成作為消閑, 運動及娛樂用途。運河兩旁的地皮，現在已經成為搶手貨，運河景觀有價有市，而且英國人熱衷河道滙生的運動；包括輕艇、單槳或雙人、四人甚至八人划艇、獨木舟等。假日部份運河還有營運商可以出租小船，一家人或三五知己暢遊一個下午；好自在寫意。我坐過不少航道的小船，河光景色；慢慢細味，的確是賞心樂事。

有些英國人索性買架運河船；搬上50至70呎長的船上住；以四海運河為家；或是藉此遊覽英國各地。這種破格的另類生活，十分有趣及令人嚮往。我常常同一些船主交談；了解他們的生活；有船主說其實生活最大分別是學懂珍惜用水，珍惜能源，盡量減低製造垃圾，他們不像外界看來是住在窄長的船裏，而是住在運河及溶入大自然中。很多船主更說到生活可以很自由簡單；由屋搬上船，捨棄很多身外物；帶著簡單行裝，現在更加享受鴨子的招呼、樹葉的揮手、陽光的親吻，每次泊船認識的新朋友⋯

剛巧經過Guildford, 專誠到了Dapdune Wharf 走走。Dapdune Wharf 這個碼頭已經有超過350 年的歷史，曾經是Guildford 的一個重要的運河碼頭；那裏還保留了以前的船塢面貌、及放置了一艘曾往來五十哩遠倫敦、已經退役的運貨船作為參觀用。Dapdune Wharf 現在不定時還有小船帶大家遊覽River Wey 及Guildford，感受河上風光。

若果不上船，也可以沿著River Wey 旁邊的小徑走走，在現在入秋清涼的天氣也是很好的運動。 作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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