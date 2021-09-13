【Vivo新機】Vivo X70系列手機攻港　配備天璣旗艦芯片售$4,998起

▲ Vivo今（13日）在港舉行新品發布會，推出新一代5G旗艦Vivo X70系列手機。（林宇翔攝）

Vivo近年不斷發力，推出不同的旗艦智能手機，藉著華為被美國制裁而奪去了對方不少市佔率。Vivo今（13日）在港舉行新品發布會，推出新一代5G旗艦Vivo X70系列手機。兩款機型除了標榜蔡司影像技術，更配備天璣1200定製版處理器，售價最低4,998元起。

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是次Vivo發布的兩款手機，分別為X70及X70 Pro。屏幕方面，兩款手機均為6.56吋。X7 Pro就採用最新E5 AMOLED屏幕，支援120Hz刷新率 ; 而X70則使用E3 AMOLED屏幕，同樣支援120Hz刷新率。規格方面，X70系列採用天璣1200定製版處理器，同時支援雙5G雙待。

SONY定制感光元件 改善感光度

而X70及X70 Pro的最大賣點之一便是其拍攝能力，除了與蔡司合作外，X70系列還採用與SONY獨家定制的感光元件IMX766V，感光度提升4.6%，改善手機在黑暗環境拍攝時的效果。

另外，X70 Pro配置5,000萬像素微雲台主鏡、1,200萬像素人像鏡頭 、1,200萬像素超廣角鏡頭及800萬像素潛望式鏡頭；X70則採用4,000萬像素微雲台主鏡、1,200萬像素專業人像鏡頭及1,200 萬像素超廣角鏡頭，而兩款手機型號均設有 3,200 萬像素前置鏡頭。

價錢方面，Vivo X70將提供8GB+128GB儲存容量，售價為4,998港元；X70 Pro則有12GB+256GB選擇，售價為6,398港元，兩款新機將於9月29日公開發售。

除此之外，Vivo亦在是次新品發布會中，同步推出兩款無線藍芽耳機TWS2e及TWS2 ANC，售價分別為399及699港元。

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記者：廖淑瑩