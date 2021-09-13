【監管風暴】當局要求即時通訊軟件解除屏蔽 野村認為騰訊邊個對手最開心？

內地媒體報道，內地工信部司開行政指導會，要求所有即時通信軟件平台，在限期內必須按照當局要求解除屏蔽。野村發表報告，認為有關措施最受惠者是騰訊控股 （00700） 的大型對手包括阿里巴巴 （09988） 及字節跳動，兩者旗下的軟件如淘寶及抖音，將可以滲透到騰訊旗下通訊軟件微信的用戶群。

不過野村認為，騰訊對手的受惠程度，將取決於騰訊會否阻止由網頁轉向到第三方應用程式，如對手無法直接把用戶吸納到自身的流動應用程式，受惠程度便有限。另外，微信開放不同的平台，長遠有利微信的生態圈。

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