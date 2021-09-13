  • 33°C
香港時間 : 2021913日 (一) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監管風暴】當局要求即時通訊軟件解除屏蔽 野村認為騰訊邊個對手最開心？

股樓投資 16:37 2021/09/13

分享：

內地媒體報道，內地工信部司開行政指導會，要求所有即時通信軟件平台，在限期內必須按照當局要求解除屏蔽。野村發表報告，認為有關措施最受惠者是騰訊控股 （00700） 的大型對手包括阿里巴巴 （09988） 及字節跳動，兩者旗下的軟件如淘寶及抖音，將可以滲透到騰訊旗下通訊軟件微信的用戶群。

不過野村認為，騰訊對手的受惠程度，將取決於騰訊會否阻止由網頁轉向到第三方應用程式，如對手無法直接把用戶吸納到自身的流動應用程式，受惠程度便有限。另外，微信開放不同的平台，長遠有利微信的生態圈。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 字節跳動 中華人民共和國工業和信息化部 阿里巴巴－SW（09988） 微信 騰訊控股（00700）

上一篇文章

【中環街市】以中環街市為試點 華懋與科學園合作啟動加速器計劃 協助十間入圍科企試行其方案

下一篇文章

【大行點睇】基本面仍佳配股為吸貨機會 瑞信提高東岳目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版