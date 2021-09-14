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【職場熱話】 新同事跟老闆吃飯 被問及兩個問題 「你會跟他講真話嗎？」 網民：慎言比較好吧！

理財智慧 09:00 2021/09/14

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有些老闆對新入職同事很關心，自然問問題去了解情況，那你會如實回答？還是婉轉回答？近日有網民於網上討論區發文，指自己入職沒有很久，老闆約員工們一起吃飯。老闆問樓主：「你入職習不習慣？有沒有遇到甚麼困難？」，樓主心想「我應該跟老闆說真話嗎？還是說一切都很好，工作很順利之類？」

 

【延伸閱讀】民政事務局招聘合約文員 月薪逾1.5萬元 DSE五科考獲2級即可申請  【下一頁

入職條件：

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職責：

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【職場熱話】同事開會一個問題   令老闆感到尷尬    網民：出聲問就核突一點   【下一頁

此貼文一出後，引來網民討論，有些人認為樓主應以半真半假來回答老闆，如果與老闆不太熟悉，同時亦不了解老闆為人如何，「看老闆為人如何，隨和的話就委婉一點說，不是的話就不說。」、「不要太誠實，始終你與老闆不太熟悉，不了解他為人如何，說錯東西就不好！」，不過亦有人建議樓主「我覺得如果工作不太順利，婉轉一點說： 『努力適應中』，剛入職沒多久，慎言比較好吧！」

同場加映：【青姐話】大市向下走 見好要識收

 

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責任編輯：陳頌潔

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