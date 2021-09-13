【APPLE】不滿蘋果反壟斷裁決　Epic Games將繼續提出上訴

《堡壘之夜》(Fortnite)遊戲開發商Epic Games與蘋果（AAPL）之間就反壟斷案件拉鋸已久，上周五（10日）美國聯邦法官Yvonne Gonzalez Rogers公布判決，要求蘋果放鬆針對APP開發商的部分規定；同時法官認為，Epic Games不該違反與蘋果的合約。

法官亦裁定蘋果並非市場壟斷者。法官Rogers稱：「儘管官員認識到，蘋果的市場份額超過55%，且擁有極高的利潤率，但這些因素並不能顯示該公司具有壟斷行為」，同時強調「法官不是認為蘋果沒有壟斷，只是Epic Games沒能證明蘋果有非法壟斷行為。」

路透報道指出，是次裁決在很多方面依然利好蘋果，包括允許蘋果繼續禁止 第三方應用內支付系統，允許蘋果繼續向第三方應用開發者收取15%至30%的佣金。 Epic Games行政總裁Tim Sweeney對此感到不滿，他於周天（12日）表示，將會繼續對蘋果提出上訴。

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编辑：李勝男