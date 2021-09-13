【中環街市】以中環街市為試點 華懋與科學園合作啟動加速器計劃 協助十間入圍科企試行其方案

華懋集團（集團）與香港科技園公司（科技園公司）近日宣佈「CCG Accel – Powered by HKSTP」加速器計劃正式開展第一期階段，十間獲選入圍的創科企業將於活化後的中環街市測試其房地產科技（PropTech）創新方案。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，集團的專業知識及旗下多元化的商業物業將提供理想的測試和研發機會，協助創新方案發光發熱。蔡宏興希望此加速器計劃能夠加速香港智慧城市發展，造福市民並為我們的經濟及環境帶來裨益。香港科技園公司行政總裁黃克強指，是次與華懋集團的合作項目非常獨特及創新，不僅將科技園公司的創科生態圈伸延至香港不同角落，同時有助加速創新意念推出市場應用的進程。黃克強又指科技園公司致力以不同方式協助創科企業邁向成功，加速器計劃將孕育更多創新成果，同時透過推動房地產及零售科技實現香港發展智慧城市的願景。

「CCG Accel – Powered by HKSTP」加速器計劃為入圍創科企業提供機會，與華懋集團合作試行並完善其方案，有助創科企業加快創新方案在業界大規模應用。入圍的創科企業將直接進入先導測試階段，在實際場景推行並測試仍在概念階段的方案，大大加速產品開發及商品化過程，並解決許多早期創科企業面對的困難。與此同時，創科企業能夠在過程中收集寶貴的數據及用家的即時回饋，增加方案獲得市場應用的機會。

入圍第一期加速器計劃的創科企業將專注研發與房地產科技相關的解決方案，以應對中環街市在訪客體驗、環境及可持續發展，以及營運及設施管理等各方面的挑戰。先導測試階段將於2021年9月至12月期間進行，並將於2022年1月舉行演示日，讓創科企業展示其創新產品及技術方案成果。透過在中環街市進行先導測試並收集真實數據，最終的優勝方案有機會獲中環街市採用，讓擁有82年歷史的古蹟活化成新舊交融的「廿一世紀Marketplace」。

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責任編輯：羅浩濂