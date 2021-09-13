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【航空自救】 Ryanair料假期機票價格將急升　行業運力追不上需求反彈

商業 16:19 2021/09/13

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Ryanair（瑞安航空）行政總裁Michael O'Leary 估計，假期的機票價格將會顯著上漲。（法新社圖片）

航空需求逐漸恢復，但運力卻仍未跟上。Ryanair（瑞安航空）行政總裁Michael O'Leary 估計，假期的機票價格將會顯著上漲。

【辦公室工作】羅兵咸永道轉混合工作模式　又派10000港元吸引英國員工回辦公室

綜合外電報道，Michael O'Leary認為航班減少、通脹及稅項增加，均導致機票價格提升。他又提到，瑞安航空短途航班的競爭對手早前亦因疫情而削減班次。當歐洲的短途運力在2022年將減少20%，需求卻大幅回升。

另一方面，經濟師均估計通脹將會在今年餘下時間繼續攀升，Michael O'Leary認為這亦是機票價格續升的原因。然而， 瑞安航空卻打算下調價格，希望從各方面增加市場佔有率。

縱使Michael O'Leary估計航空需求將大幅反彈，但目前世界各地亦有不同程度的旅遊限制，對航空公司造成沉重打擊。EasyJet 在 5 月份計劃裁員 4,500 人，雖該企已再次復飛，但估計直到 2023 年，需求才可回復至 2019 年疫前的水平。

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責任編輯：葉泳珊

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