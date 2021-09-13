【名家看法】港股曾跌逾600點　趙文利：留意外圍三大風險（附短期部署）

▲ 趙文利認為後市風險主要與外圍相關

美股上周收跌，加上監管消息陸續有來，港股今日低開後，跌幅曾擴大至逾600點。展望後市，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利認為，後市風險主要與外圍相關，他舉出三大風險：

踏入第4季還會有一些處罰和措施出台，但相信政策消化的過程已到後半段，大市反彈後料橫盤震盪，未來風險主要與外圍相關，例如：聯儲局縮減買債的可能性目前較大，尤其是官員正淡化8月就業數據低預期的影響，以及美國討論加稅，和舉債上限問題，均會對股市構成影響。

趙文利認為，港股估值還沒有到長期底部，維持恒指最悲觀達22660點的預測，如果沒有美股波動等外部衝擊，及內部監管因素，則今年低點24581點料已是底部。

短綫部署方面，他偏好國策支持的板塊：

短綫仍偏好前景能見度更高的新能源、電力、煤炭股，但要留意相關股份累積較大升幅後，未來交易性機會可能短暫，或只有1個月左右。

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記者：區嘉俊

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