【大行點睇】基本面仍佳配股為吸貨機會 瑞信提高東岳目標價

瑞信發表報告，指東岳集團 （00189） 在上周公布配股後，股價回調近兩成，估值返回明年預測市盈率約17倍。該行指，公司計劃將聚偏二氟乙烯的產能技術升級，由現時每年1萬噸增加至1.2萬噸，預計有望在明年第二季完成，意味公司可一年供應近5,000噸鋰電池標準的聚偏二氟乙烯，近現時3,000噸明顯增加。

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該行指，有關升級將令公司在內地市場佔有率由25%提高10個百分點至35%，認為公司基本面仍然穩健，因此提高公司目標價，評級維持「跑贏大市」。

東岳今日股價逆市上升，收報24元，股價較上日升11.1%。

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