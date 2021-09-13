【ESG ETF】ESG ETF今年勁彈4成 大幅跑贏恒指

▲ 專家指中國潔淨能源ETF為國策受惠股，今年勁彈逾四成，惟現時市況不就忌高追。

綠色經濟已蛻變成為世紀新商機，因環境、社會及管治（ESG）理念愈來愈受到全球注視，令可持續投資甚具「錢」景，散戶若想搶乘綠色金融的快錢順風車，最便捷的途徑，莫過於借道ETF參與。

現時共有3隻ESG ETF在港交所 （00388） 掛牌，包括︰Global X中國潔淨能源ETF （02809） 、嘉實國際資產管理旗下嘉實中證滬深300ESG領先指數ETF （03108） ，以及海通MSCI中國A股ESG ETF （03031） 。上述3隻ETF的投資主題不盡相同，當中又以首隻掛牌的中國潔淨能源ETF表現最標青，自去年1月17日上市至今勁升逾1倍，跑贏其餘兩隻ETF，也許凸顯投資者對哪類主題較感興趣。

胡孟青：市況風高浪急 買貨莫急

專家認為，可持續投資熱潮帶旺需求，而清潔能源堪稱國策受惠股，分析指，在後疫情時代仍「錢」途無限。獨立股評人胡孟青今午回應本報查詢指，中國潔淨能源ETF自年初至今累積升逾四成，投資ESG宜採取長綫分段吸納，而碳中和減廢目標未免屬於長期抗戰，希望共享指數內成分股盈利增長帶來的回報。

去年10月當上述ETF只處於82元低位時，胡孟青已獨具慧眼推介這冷門股。可是，她今天提醒，現市況風高浪急，如果散戶短炒ETF，以平時對個股般追升殺跌的跑短途策略出出入入，最終恐又是輸多贏少。畢竟任何追貨行動都要視乎市況，現時市場彌漫監管風暴，沙塵滾滾只怕殺錯良民。何況不少股民在其他範疇輸了、被逼沽出好股套現，既然可以睇位撈又何需急追。

胡孟青强調，綠色能源的題材屬長綫，但股價波動難免，有貨在手者可視乎本身的投資取向，例如早前若已低撈中國潔淨能源ETF，可見好即收。她又補充，只要題材不死，政策繼續吹暖風，上述ETF都有機會帶挈捧場客在更高水平獲利，差別只在於時間，以及投資者的入市時機等。

什麼是ESG投資？【下一頁】

至於今年3月上市的嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF，追蹤中證嘉實滬深300 ESG領先指數，該指數從中證滬深300指數中，選取自行業中展示領先ESG水平的公司。

另一方面，海通MSCI中國A股ESG ETF是市面上首隻在港上市的寬基ESG ETF，所謂寬基ESG ETF，即ETF會評估所有A股公司的ESG成效，進行跨行業投資。該ETF選股時，會將所有公司的ESG表現評分，然後剔除ESG表現差、具爭議性及有重大違規的公司。海通MSCI中國A股ESG ETF追蹤MSCI中國A股ESG通用指數。

此外，未來資產管理旗下Global X中國潔淨能源ETF，追蹤Solactive中國清潔能源指數NTR。受惠於內地發展潔淨能源的長遠國策，該ETF今年以來錄得逾40%升幅，遠遠跑贏負回報的恒生指數。截至9月9日，其5大持倉股，依次為︰深圳上市的晶盛機電、中環股份及陽光電源、港股信義光能 （00968） ，以及於上海掛牌的長江電力。

相關新聞：【ESG金融科技】金發局發表研究報告 為香港擴大金融人才庫提出6點建議

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用【按此】

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源