【睡眠不足】最疲勞國家排名　竟然係新加坡排第一

成年人大多都睡眠不足，但你又知不知道哪些國家的人最疲倦？英國床褥製造商Sleepseeker早前進行一項調查，列出全球前15名疲勞國家，以「每年平均工作時數」、「令日平均面對螢幕時間」等因素作計算，其中榜首是新加坡，達7.2分，而第二及第三名是墨西哥及巴西，分別達7.01分及6.28分。

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Sleepseeker亦列出了平均工時最長的國家，第一名是墨西哥，一年平均工時長達2255小時。新加坡以2238排在第二名，中國亦在三甲，一年的平均工時長達2174小時。而德國則是是每年工作時間最少的國家，平均只有1354小時。

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此外，每日在網上花最多時間的國家是巴西，平均是9小時29分鐘；第二名的是墨西哥，達8小時1分鐘。第三名是新加坡，為7小時2分鐘。意外的是，予人工作壓大非常大的日本，是花最少上網時間的國家，國民每日只花3小時45分鐘。

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