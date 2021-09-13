Facebook斥資1億美元 代追美國中小企應收欠款

新冠肺炎疫情重創全球經濟，經營環境難言理想，特別是對中小企更加難捱。社交媒體Facebook早前宣布，斥資1億美元支援美國的中小企，主力幫助女性及少數族裔企業家的公司追討客戶積存的欠款。

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Facebook表示，女性及少數族裔企業家的中小型公司可透過「快速發票計劃」（Invoice Fast Track program），申請要求收購最少1,000美元（約7,780港元）的發票。一旦獲批，Facebook將在數日付款予企業。相關客戶屆時只需按與中小企同意的條件，向Facebook歸還款項。

Facebook的小型企業副總裁Rich Rao表示，聽過不少中小企在疫情期間的財政難題，早在去年已提出方案協助中小企。今次Facebook擴大規模，把金額上升至1億美元（約7.78億港元）。Rich Rao估計，大約3萬間中小企會受惠。

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美媒指出，中小企得益於Facebook的計劃，無需等待現時普遍較長的客戶還款期，讓企業能夠手持更多資金，度過疫情上的財政困難。分析則指計劃是Facebook與中小企加強聯繫的方案，從而增強中小企對Facebook的品牌忠誠度。不少中小企依賴在Facebook投放，增加接觸更多潛在客戶。

責任編輯：吳漢培