▲ 【恒大3333】恒大據報提出3方案解決理財產品兌付

中國恒大 （03333） 據報為解決理財產品支付問題提出方案。內地媒體《華爾街見聞》報道，為解決財富投資產品兌付問題，恒大公布三種兌付方案供投資者選擇，分別為現金分期兌付、實物資產兌付、沖抵購房尾款兌付，投資者可選擇其中一種方式兌付，或者組合其中兩種及三種方案兌付。

內地瘋傳恒大財富爆雷 許家印：我可以一無所有 投資者不能【下一頁】

早前內地傳出恒大旗下的恒大財富，有理財產品到期但仍然未兌付，亦有投資者收到通知，持有10萬元人民幣理財產品以上的投資者，將會分二至四年付款。

恒大主席許家印近日現身恒大財富專題會，明確表示要確保所有到期的財富產品盡早全部兌付，一分錢都不能少。許家印更稱，「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有。」他強調，兌付過程中，一定做到公平公正，不允許任何人搞特殊化，以前沒有發生過、今後也絕不會發生，要按既定的兌付方案千方百計爭取比計劃提早兌付。

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編輯：吳敏芳



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