【ET講股通】梁耀康：唔做唔錯（附time code）

港股承接美股上周五跌勢，低開320點，其後ATM受壓下，恒生指數跌幅擴大逾600點。港股後市走勢如何？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況解讀及後市分析

03：54 - 恒生指數失升軌 勿心急撈貨

06：00 - 內地股市高處不勝寒？

08：13 - 投資者應採取什麼買賣操作策略

10：13 - 股票推介：中遠海能 （01138） 值得留意

13：00 - 股票分析：恒安 （01044） 股價前景分析

16：02 - 股票分析：阿里健康 （00241） 股價前景分析

17：59 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 股價前景分析

19：56 - 股票分析：中銀香港 （02388） 股價前景分析

26：09 - 股票分析：東方海外 （00316） 股價前景分

*重溫今日HKET「財經台」節目*

09：00《ET開市直擊》

11：55《ET午市精點》

13：00《石Sir午市閒談》

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恒指全日跌392點，收報25813點，大市總成交1,503億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股失守上升軌及上周四低位，展望後市，宜觀察恒指能否重上升軌，否則恐進一步下試低位。

受累內地監管力度持續加強，傳要求分拆支付寶，以及要求互聯網平台不能屏蔽第三方連結，加上美團 （03690） 被約談及罰款，科技股續捱沽，阿里巴巴 （09988） 跌4.2%至160.8元，騰訊 （00700） 跌2.4%至478元，美團跌4.5%至247.8元。美國未有電子煙產品獲FDA批售，思摩爾 （06969） 重挫15.3%至35.25元。

資源及航運股續造好，中鋁 （02600） 升8.1%至7.21元，華潤水泥 （01313） 升2.3%至8.96元。策略上，若持有強勢股，可續持貨；若手上無貨，宜再等等；有利潤的股份，宜設好止賺位。上證縱然向上，惟動力未算強，美股則持續高位整固，對港股後市宜保持戒心。

淡市續留意強勢股，中遠海能 （01138） 升6.5%至3.45元，但要留意開始有航運公司放風明年不再加價，炒作周期股需嚴守紀律，緊守止賺止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰恒安國際、阿里健康、復星醫藥、中銀香港︰立即觀看】

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